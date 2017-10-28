В Николаеве планируют построить Центр японской культуры

28.10.17 17:29Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

В ходе заседания очередной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии к депутатам обратился Евгений Сандул, представитель общества японской культуры «Татикадзе», с просьбой о выделении участка земли по адресу: пр.Богоявленский, 6. По его словам участок необходим для строительства центра японской культуры

Об этом пишет "Свідок.інфо".

«В Николаеве, к сожалению, нет тех помещений которые отвечают нашим требованиям, так как у нас занимаются много детей и взрослых, а наши мероприятия требуют полезной площади для их проведения. Просим выделить землю по пр.Богоявленскому, 6. Там есть агитплощадка за поликлиникой», - отметил заявитель.

Глава комиссии Игорь Концевой подчеркнул, что многие дети занимаются в данном центре и заявителю нужно помочь. После непродолжительных споров, слово по данному вопросу взял Олег Крисенко. «Есть ли согласие соседей ? Это нужно предусмотреть. Уже были прецеденты, когда внутри дворов строили жилые дома, а люди не хотели видеть жилые дома а хотели детскую площадку или что-то еще, а не какие-то центры. Поэтому не исключено, что может быть конфликт интересов. Я бы порекомендовал Вам найти другое место, где будет меньше согласований». - Отметил депутат.

Также депутат Крисенко посоветовал изначально заняться вопросом и согласованием возможного строительства центра у жителей соседних домов, а по результату осуществлять дальнейшие действия. Депутат Андрей Яковлев поддержал инициативу Евгения Сандула по строительству центра, но напомнил, что выделение участка подлежит через процедуру земельных торгов. Кроме того, Яковлев предложил обратится в управление коммунального имущества для получения развернутой информации по балансовой принадлежности участка.+

В свою очередь, депутат Ростислав Филевский подчеркнул необходимость изучения данного вопроса профильными управлениями: земельных ресурсов и архитектуры. После чего, вопрос может быть вынесен на следующую профильную комиссию. В итоге депутаты поддержали данный вопрос и запросили информацию про участок у Управления коммунальной собственностью.

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