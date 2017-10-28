На тайном голосовании избрали заместителя председателя апелляционного суда Николаевщины Тайным голосованием судей заместителем председателя апелляционного суда Николаевской области избран Игорь Ливинский. Открытым голосованием судей секретарем судебной палаты по уголовным делам избрана судья апелляционного суда Николаевской области Елена Фарионова Об этом сообщает пресс-служба суда. 27 октября состоялось собрание судей, на которых проводились выборы заместителя председателя суда и секретаря судебной палаты по уголовным делам. Согласно требованиям Регламента выбрали счетную комиссию, председателем которой стал секретарь судебной палаты по гражданским делам судья Павел Лысенко, секретарем – судья Наталья Чебанов-Губарева и членом комиссии - судья Татьяна Серебрякова. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама