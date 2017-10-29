СБУ разрешила белорусскому рэперу приехать в Украину

Певец выступал ранее в аннексированном Крыму, нарушая украинские законы.

Рэпер из Беларуси Макс Корж, который посещал аннексированный Крым, может въехать в Украину, поскольку СБУ сняла запрет. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствия в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины про административные правонарушения, про факт нарушения им правил пересечения государственной границы проинформировано Государственную пограничную службу Украины", – сообщает издание, ссылаясь на официальный ответ Службы безопасности Украины.

Артист выложил документы о том, что ему разрешили въезд в Украину, потому что уже появились афиши его концерта в Киеве. В кассах билеты продают по 399–1499 грн.