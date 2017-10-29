В рейтинг лучших в Украине попали две николаевские винодельни

Так, самой лучшей винодельной Николаевской области по версии сайта стал Винзавод "Коблево".

Он занимает 6 позицию. Винодельня находится в одноименном курортном поселке и является одним из ведущих винодельческих предприятий Причерноморья. Близость моря, мягкий климат и большое количество солнечных дней позволяют выращивать виноград высшего качества. Опытные мастера-виноделы, используя новейшие европейские технологии, создают здесь изысканные вина Koblevo, утонченные Bon Vin, уникальные вермуты Marengo и другие известные напитки.

7 место занимает небольшая семейная винодельня “Бейкуш”. Находится она в селе Черноморка Очаковского района.

Особенность винодельни в том, что это не масштабное предприятие, а небольшое семейное хозяйство, которое совсем недавно получило официальную лицензию на производство вин марки Beykush Winery. Хозяева бережно и внимательно относятся к своему делу и не боятся экспериментировать, купажируя разные сорта винограда и создавая новые потрясающие вкусы. На виноградниках, расположенных на Бейкушском мысе, выращивают подходящие для нашего климата международные сорта винограда и сорта Причерноморья из Грузии и Украины.