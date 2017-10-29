На Миколаївщині виборці двох сіл не могли дістатись до ДВК

На Миколаївщині виборці сіл Шевченкове-2 та Богомази Новобузького району не мали змоги дістатись до дільничних виборчих комісій на виборах до Новополтавської ОТГ – їм відмовили в автобусі.

Про це повідомив координатор громадського спостереження ГМ ОПОРА за виборами у Миколаївській області Дмитро Баштовий.

«На Миколаївщині виборці двох сіл Шевченкове-2 та Богомази не мали змоги дістатись до ДВК. Зі слів Шевченківського сільського голови Михайла Плюти, сільська рада домовилась зі шкільним автобусом щодо підвезення виборців з віддалених сіл Шевченкове-2 та Богомази для забезпечення волевиявлення виборців. Але 29 жовтня начальник відділу освіти Новобузької РДА заборонила використовувати шкільний автобус, аргументуючи це тим, що це адміністративний ресурс», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на території сіл Шевченкове-2 та Богомази утворено три одномандатні виборчі округи, тобто виборці відповідних сіл обирають трьох депутатів.