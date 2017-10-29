Лучшие породы собак для детей

Какая порода собак самая лучшая для детей? Все зависит от возраста малыша. В любом случае заводить животное можно, когда ребенку исполнится шесть-семь лет. В этом возрасте больше подойдут миниатюрные породы, не требующие серьезного воспитания. В одиннадцать-двенадцать лет можно брать породу побольше, если юный хозяин всерьез будет заниматься своим подопечным.

Самые лучшие породы для детей:

Йоркширский терьер – маленькая собачонка, покорившая весь мир активным характером и необычайным обаянием. Воспитывать такого пса несложно, а вот за шерстью понадобится тщательный уход.

Французский бульдог – не очень активные собаки, но зато довольно упрямые. Для их воспитания понадобится упорство и терпение.

Пудель – это чудесная порода, которая, по мнению специалистов, претендует на звание самой умной собаки. Такие животные отличаются веселым и жизнерадостным нравом, они заряжают энергией всех окружающих. Кроме того, псы невероятно дружелюбны.

Кокер-спаниель – это самая хорошая порода собак для малышей. Ни одно другое существо не способно так любить, как это милое создание. Такса отличается отличным характером и подвижностью. С ней не заскучает ни один член семьи.