18.10.17 08:083060
В ГСЧС предупредили о значительном ухудшении погодных условий
|29.10.17 16:47
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям указала на непогоду, надвигающуюся на Украину.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям указала на непогоду, надвигающуюся на Украину.
Так, в ближайшие дни по всей стране усилится ветер – до 30 метров в секунду.
Кроме того, на западной Украине пройдут сильные дожди. А уже с 30 октября к нам придет мокрый снег, местами метель, температура снизится до 1-6 градусов тепла.