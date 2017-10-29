В ГСЧС предупредили о значительном ухудшении погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям указала на непогоду, надвигающуюся на Украину. Так, в ближайшие дни по всей стране усилится ветер – до 30 метров в секунду. Кроме того, на западной Украине пройдут сильные дожди. А уже с 30 октября к нам придет мокрый снег, местами метель, температура снизится до 1-6 градусов тепла. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама