Карпаты засыпало снегом Из-за снегопада видимость до 30 метров В интернете появилось видео заснеженной горы Поп Иван. Кадры метели у себя в Facebook опубликовал пользователь Тарас Василик. При этом, как отмечает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, по состоянию на 29 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 метров. Ветер юго-западный 26 м/с, температура окружающей среды составляла утром - 6°С. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама