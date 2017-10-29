18.10.17 08:083060
Карпаты засыпало снегом
|29.10.17 20:27
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Из-за снегопада видимость до 30 метров
Из-за снегопада видимость до 30 метров
В интернете появилось видео заснеженной горы Поп Иван. Кадры метели у себя в Facebook опубликовал пользователь Тарас Василик.
При этом, как отмечает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, по состоянию на 29 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 метров. Ветер юго-западный 26 м/с, температура окружающей среды составляла утром - 6°С.