В Николаевской области на выборах считают голоса при свете лучины и мобилок В помещении участковой избирательной комиссиив селе Ефремовка Новобугского района перед подсчетом голосов исчез свет. Члены комисси тщетно пытались устранить неисправность. По словам наблюдателей гражданской сети «Опора» подсчет голосов подсвечивают с помощью мобильных телефонов. Напомним, сегодня в 202 объединеных териториальных общинах Украины проходят выборы сельских депутатов и сельских голов. В Николаевской области выборы проводять в Новополтавской ОТГ. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама