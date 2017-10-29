18.10.17 08:083060
В Николаевской области на выборах считают голоса при свете лучины и мобилок
|29.10.17 22:38
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В помещении участковой избирательной комиссиив селе Ефремовка Новобугского района перед подсчетом голосов исчез свет.
В помещении участковой избирательной комиссиив селе Ефремовка Новобугского района перед подсчетом голосов исчез свет.
Члены комисси тщетно пытались устранить неисправность. По словам наблюдателей гражданской сети «Опора» подсчет голосов подсвечивают с помощью мобильных телефонов.
Напомним, сегодня в 202 объединеных териториальных общинах Украины проходят выборы сельских депутатов и сельских голов. В Николаевской области выборы проводять в Новополтавской ОТГ.