Прогноз погоды на неделю

30.10.17 09:21Сколько просмотров этой статьи120Сколько комментариев этой статьи0

Теплее всего будет в Крыму, а холоднее – на западе страны.

30 октября в Киеве облачно, дождь, ветер западный, 17-22 м/с, температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +4...+6 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр, передают Украинские новости.

На западе Украины облачно, дождь с мокрым снегом, местами метель, ветер западный, 17-22 м/с, порывы 25-29 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+7 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0...+6 градусов.

В Моршине дождь с мокрым снегом, температура ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов . В Трускавце дождь с мокрым снегом, температура ночью +2...+4 градуса, днем +5...+7 градусов.

В Сваляве дождь с мокрым снегом, температура ночью +2...+4 градуса, днем +5...+7 градусов. На севере Украины облачно, дождь, в Житомирской области с мокрым снегом, ветер западный, 17-22 м /с, температура воздуха ночью и днем +1...+7 градусов.

В центре Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, ветер западный, 17-22 м/с. Температура ночью и днем 0...+7 градусов, в Днепропетровский области +3...+10 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, ветер юго-западный, 17-22 м/с.Температура ночью +3...+9 градусов, днем +5...+11 градусов.

На юге Украины облачно, дождь, в Одесской области без существенных осадков, ветер западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-29 м/с. Температура ночью +2...+8 градусов, днем + 6...+12 градусов.

В Крыму облачно, дождь, ветер западный, 17-22 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Ялте дождь. Температура ночью +9..+11 градусов, днем +11..+13 градусов.

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