18.10.17 08:083060
На Николаевщине избрали нового главу Новополтавской ОТГ
|30.10.17 11:33
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Главой Новополтавской ОТГ стал Юрий Медведев. Об этом губернатор Алексей Савченко написал в «Фейсбук», информирует "МойГород".
Главой Новополтавской ОТГ стал Юрий Медведев. Об этом губернатор Алексей Савченко написал в «Фейсбук», информирует "МойГород".
Савченко поздравил жителей Новополтавской ОТГ с проведением первых выборов и новоизбранного главу — Юрия Медведева.
«Как настоящий мудрый руководитель он аккумулировал усилия и заручился поддержкой всех политических сил для объединения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и конструктивную, эффективную работу», — заявил глава ОГА.
По результатам выборов в депутаты Новополтавского сельского совета БПП и «Наш край» получили по 3 мандата, «Радикальная партия Олега Ляшко», «Самопомощь» и «Возрождение» по 1 мандату, самовыдвиженцы — 5. Как отметил глава ОГА, явка избирателей составила 46,4%.
Как сообщила «Фейсбук» ячейка партии «Батьківщина» на Николаевщине, Юрий Медведев является их выдвиженцем: он по результатам параллельного подсчета голосов получил 638 голосов из 1082.