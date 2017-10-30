В Николаеве ЧСЗ построил траулер российскому заказчику

30.10.17 16:52Сколько просмотров этой статьи121Сколько комментариев этой статьи0

Черноморский судостроительный завод, входящий в Smart Maritime Group (SMG), построил большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) проекта 1288 «Бухта Соколовская».

Об этом со ссылкой на пресс-службу SMG пишут Порты Украины.

«На сегодняшний день на верфи подготовлен к передаче заказчику построенный здесь большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) проекта 1288 «Бухта Соколовская», - сообщили в компании. Кроме того, в данный момент на поточно-позиционной линии верфи находится в ремонте сухогруз Viktor Taratin, а на околостапельной плите ремонтируется учебное судно ВМС Украины «Сміла», морские буксиры «Львів», Gea, «Капитан Гисич», лоцманский катер «Лоцман Рощин» и три несамоходных баржи-лихтеры типа DM.

Уточним, что бухта Соколовская находится возле городка Преображение Приморского края России.

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