В Николаеве ЧСЗ построил траулер российскому заказчику Черноморский судостроительный завод, входящий в Smart Maritime Group (SMG), построил большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) проекта 1288 «Бухта Соколовская». Об этом со ссылкой на пресс-службу SMG пишут Порты Украины. «На сегодняшний день на верфи подготовлен к передаче заказчику построенный здесь большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) проекта 1288 «Бухта Соколовская», - сообщили в компании. Кроме того, в данный момент на поточно-позиционной линии верфи находится в ремонте сухогруз Viktor Taratin, а на околостапельной плите ремонтируется учебное судно ВМС Украины «Сміла», морские буксиры «Львів», Gea, «Капитан Гисич», лоцманский катер «Лоцман Рощин» и три несамоходных баржи-лихтеры типа DM. Уточним, что бухта Соколовская находится возле городка Преображение Приморского края России. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама