Підприємства Миколаївщини нарощують обсяги будівельних робіт

Завдяки покращенню фінансової спроможності підприємств та залученню інвестиційних ресурсів за 8 місяців поточного року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1,2 млрд грн, що на 7,6%, або на 200,0 млн грн, більше відповідного періоду минулого.

Незважаючи на те, що на початку року в області спостерігались низькі обсяги будівельних робіт, що були обумовлені сезонним характером робіт та несприятливими погодними умовами їх виконання, на сьогодні спостерігається позитивна тенденція до зростання від 35,2% у січні до 107,6% у січні - серпні поточного року в порівнянні з минулим роком.

Слід зазначити, що за підсумками 8 місяців поточного року значно збільшився обсяг будівництва житлових і нежитлових споруд, які займають в структурі будівництва області значну частку - 49%.

За цей період їх обсяг зріс на +50% за рахунок збільшення обсягів будівництва нежитлових споруд на +58,1% та житлових будинків на +17%.

Завдяки розвитку підприємств та їх інвестиційних вкладень в нові та існуючі виробничі потужності, реалізовано значні інвестиційні проекти, що призвели до зростання обсягів у будівництві нежитлових споруд, а саме:

ФГ «Органік Сістемс» - побудовано завод з переробки томатів у Снігурівському районі (створено 226 робочих місць) та реконструйовано внутрішньогосподарський тепличний комплекс у Вітовському районі;

ТОВ СП «Нібулон» - в рамках співпраці компанії із Європейським інвестиційним банком, успішно реалізується другий етап реконструкції та модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» у м. Миколаєві - вже реконструйовано виробничі потужності суднобудівно-судноремонтного заводу (створено 100 робочих місць). Заплановано будівництво перевантажувального терміналу для перевалки зернових та олійних культур і маслоекстакційний завод у м. Миколаєві;

ТОВ «ЄТСК» - на території Миколаївського морського порту побудовано нові потужності комплексу з переробки олійних культур;

ПП «Аграрне підприємство «Благодатненський птахопром» - реконструйовано існуючий зернотік (створено 15 робочих місць);

з початку 2017 року ведеться нове будівництво дільниці цукрового заводу ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані» в смт Первомайське Вітовського р-ну - очікується створення 9 робочих місць та будівництво нового комплексу з прийому, зберіганню і перевантаженню сільськогосподарських сипучих вантажів в Жовтневому районі (два пускових комплекси). (ТОВ «Термінал-Укрхарчозбутсировина») - очікується створення 128 робочих місць. Крім того, продовжується розвиток альтернативної енергетики.

Так, у Березанському районі ТОВ «Вітряний парк Причорноморський» завершив будівництво 2-ї черги Тузлівської ВЕС у складі двох вітроенергетичних установок потужністю 3 МВт кожна. У Вітовському районі побудовано фотогальванічну електростанцію (ТОВ «Санлайт Енерджі») потужністю 4,95 МВт (створено 9 робочих місць) та заплановано будівництво фотогальванічної електростанції потужністю 1,7 МВт (очікується створення ще 17 робочих місць).