В Николаеве будет пункт обогрева

В Николаеве создадут пункт обогрева для бездомных лиц по адресу: проспект Мира, 2а, на 80 мест.

Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация.

В данный момент в пункте ведутся ремонтные работы, помещение уже обеспечено водоелектроснабжением, работает канализация. Также готовится распоряжение городского головы «Об организации мест временного пребывания для бездомных лиц на осенне-зимний период 2017-2018 гг».

В течение прошлого года, за весь осенне-зимний период, в пункте было принято 129 человек, сообщает Центр Журналистских Расследований.