18.10.17 08:083060
В Николаеве будет пункт обогрева
|30.10.17 18:30
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В Николаеве создадут пункт обогрева для бездомных лиц по адресу: проспект Мира, 2а, на 80 мест.
В Николаеве создадут пункт обогрева для бездомных лиц по адресу: проспект Мира, 2а, на 80 мест.
Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация.
В данный момент в пункте ведутся ремонтные работы, помещение уже обеспечено водоелектроснабжением, работает канализация. Также готовится распоряжение городского головы «Об организации мест временного пребывания для бездомных лиц на осенне-зимний период 2017-2018 гг».
В течение прошлого года, за весь осенне-зимний период, в пункте было принято 129 человек, сообщает Центр Журналистских Расследований.