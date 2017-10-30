Штормовое предупреждение в Николаеве на завтра

30.10.17 18:59Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

Текущая неделя началась ветреной погодой. Скорость ветра в Николаевской области в воскресенье достигала 16-17 м/с (опасное явление).

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре, пишут «Новости-N».

Сегодня и завтра, 31 октября, штормовой северо-западный ветер с порывами 17-22 м/с сохранится. Существенных осадков не ожидается. Ночные температуры составят 2-4˚ тепла, днем столбики термометров поднимутся до 6-8˚ тепла.

Стремительный заток холода приведет к понижению ночных температур 1 ноября до 0˚. Дневные температуры сохранятся в пределах 6-8˚ тепла. Ветер постепенно ослабеет до 7-12 м/с. Будет преимущественно без осадков.

Со 2 ноября температурный фон повысится на 3-5˚.

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