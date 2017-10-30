Штормовое предупреждение в Николаеве на завтра Текущая неделя началась ветреной погодой. Скорость ветра в Николаевской области в воскресенье достигала 16-17 м/с (опасное явление). Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре, пишут «Новости-N». Сегодня и завтра, 31 октября, штормовой северо-западный ветер с порывами 17-22 м/с сохранится. Существенных осадков не ожидается. Ночные температуры составят 2-4˚ тепла, днем столбики термометров поднимутся до 6-8˚ тепла. Стремительный заток холода приведет к понижению ночных температур 1 ноября до 0˚. Дневные температуры сохранятся в пределах 6-8˚ тепла. Ветер постепенно ослабеет до 7-12 м/с. Будет преимущественно без осадков. Со 2 ноября температурный фон повысится на 3-5˚. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама