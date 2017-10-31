Чего ждать украинцам через 5 лет: Гройсман озвучил планы

Гройсман рассказал о “наполеоновских” планах на ближайшие пять лет.

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что в течение пяти лет Украина должна совершить экономический прорыв. Об этом он рассказал в интервью канадской журналистке Дайэн Фрэнсис из National Post.

“Дайэн спросила меня: какой я вижу Украину за 5 лет? Ответил просто: за этот период мы способны осуществить экономический прорыв и улучшить показатели развития по всем направлениям жизнедеятельности страны. Но результатом нашей работы станут не статистические цифры, а изменения в демографической динамике. Мое желание, чтобы уже через 5 лет наши соотечественники увидели перспективы в учебе, работе, самореализации, рождении детей не где-то на чужбине, а на родине. Ради этого и работаем уже сейчас”, – написал на своей странице в Facebook Гройсман.