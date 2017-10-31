В Николаевской области средняя зарплата 6899 гривен

31.10.17 11:45Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

В сентябре 2017 года средняя зарплата штатных работников в Николаевской области составила 6899 гривен. По сравнению с предыдущим месяцев она выросла на 4 процента, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 35,3 процента.

Уровень заработков по отраслям (в порядке убывания).

  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 8941 гривна;
  • промышленность - 8679 гривен;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 8252 гривны;
  • финансовая и страховая деятельность - 7885 гривен; -
  • профессиональная, научная и техническая деятельность - 7347 гривен;
  • информация и телекоммуникации - 7002 гривны;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 6994 гривны;
  • сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - 5659 гривен;
  • образование - 5630 гривен;
  • операции с недвижимым имуществом - 5547 гривен;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых - 4920 гривен;
  • строительство - 4975 гривен;
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного управления - 4669 гривен;
  • охрана здоровья и предоставление социальной помощи - 4630 гривен;
  • временное размещение и организация питания - 3909 гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Похожие новости

06.06.17 10:24В январе-апреле 2017 года средняя зарплата на Николаевщине 6059 гривен

22.05.17 09:44Непогода во Львовской области: без света 38 населенных пунктов

20.05.17 09:07Гройсман рассказал, на что можно потратить "деньги Януковича"

02.05.17 14:15Бесплатная правовая помощь в Николаевской области

09.03.17 13:29На Николаевщине за сутки отыскали троих пропавших без вести

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама