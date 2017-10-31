18.10.17 08:083060
В Николаевской области средняя зарплата 6899 гривен
|31.10.17 11:45
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В сентябре 2017 года средняя зарплата штатных работников в Николаевской области составила 6899 гривен. По сравнению с предыдущим месяцев она выросла на 4 процента, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 35,3 процента.
В сентябре 2017 года средняя зарплата штатных работников в Николаевской области составила 6899 гривен. По сравнению с предыдущим месяцев она выросла на 4 процента, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 35,3 процента.
Уровень заработков по отраслям (в порядке убывания).
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 8941 гривна;
- промышленность - 8679 гривен;
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 8252 гривны;
- финансовая и страховая деятельность - 7885 гривен; -
- профессиональная, научная и техническая деятельность - 7347 гривен;
- информация и телекоммуникации - 7002 гривны;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 6994 гривны;
- сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - 5659 гривен;
- образование - 5630 гривен;
- операции с недвижимым имуществом - 5547 гривен;
- искусство, спорт, развлечения и отдых - 4920 гривен;
- строительство - 4975 гривен;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного управления - 4669 гривен;
- охрана здоровья и предоставление социальной помощи - 4630 гривен;
- временное размещение и организация питания - 3909 гривен.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.