В Николаевской области средняя зарплата 6899 гривен

В сентябре 2017 года средняя зарплата штатных работников в Николаевской области составила 6899 гривен. По сравнению с предыдущим месяцев она выросла на 4 процента, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 35,3 процента.

Уровень заработков по отраслям (в порядке убывания).

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 8941 гривна;

промышленность - 8679 гривен;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 8252 гривны;

финансовая и страховая деятельность - 7885 гривен; -

профессиональная, научная и техническая деятельность - 7347 гривен;

информация и телекоммуникации - 7002 гривны;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 6994 гривны;

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - 5659 гривен;

образование - 5630 гривен;

операции с недвижимым имуществом - 5547 гривен;

искусство, спорт, развлечения и отдых - 4920 гривен;

строительство - 4975 гривен;

деятельность в сфере административного и вспомогательного управления - 4669 гривен;

охрана здоровья и предоставление социальной помощи - 4630 гривен;

временное размещение и организация питания - 3909 гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.