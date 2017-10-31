18.10.17 08:083060
В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры
|31.10.17 13:02
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На николаевских перекрестках и магистралях планируют установить еще 62 видеокамеры.
На николаевских перекрестках и магистралях планируют установить еще 62 видеокамеры.
Об этом стало известно в понедельник, 30 октября, на комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает Богоявленск.Инфо.
Точное время установки видеокамер пока неизвестно, это зависит от качества проекта. Но ориентировочно камеры появятся на улицах в следующем году.
-Все зависит от качественного проектного продукта. Мы встречались с проектантами, но им должны выразить замечания после проведения проектной экспертизы. Предварительно в рамках перераспределения средств мы заложили 1,3 млн грн на реализацию проекта в следующем году, - сказал директор Департамента ЖКХ Андрей Палько.
Отметим, на данный момент в рамках программы «Безопасный город» в общественных местах работают 52 видеокамеры.