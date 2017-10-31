Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

Исследователи из Австрии опубликовали в журнале "Royal Society Open Science" результаты научной работы, свидетельствующие о том, что совместная жизнь с собственной мамой или родительницей мужа вполне определенно влияет на женщину.

В частности, в ходе соответствующего исследования выяснилось, что женщинs, которые живут только с супругом, а не с родственницами со своей или с его стороны, как правило, рожают больше детей, чем те, кто живет со свекровью или мамой.

Это открытие полностью опровергает распространенный миф о том, что именно живя со свекровью или мамой, женщина решается иметь больше детей, поскольку может рассчитывать на постоянную помощь со стороны представительниц старшего поколения, имеющих большой семейный опыт.

Пока что в Университете Вены не могут объяснить озвученную закономерность.