Украину накроет шторм Герварт Циклон пришел в Украину из Скандинавии. В Украине объявили штормовое предупреждение. Циклон Герварт пришел в Украину из Скандинавии и накануне добавил проблем на западе Украины, сообщает ТСН. В частности, из-за сильного ветра на аэродроме Черновцов не смог сесть пассажирский самолет. Борт вылетел из столицы и через несколько часов вернулся в аэропорт Борисполь. Также, непогода бушевала на Буковине, Львовщине и Прикарпатье. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама