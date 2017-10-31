18.10.17 08:083060
Украину накроет шторм Герварт
|31.10.17 16:13
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Циклон пришел в Украину из Скандинавии.
Циклон пришел в Украину из Скандинавии.
В Украине объявили штормовое предупреждение. Циклон Герварт пришел в Украину из Скандинавии и накануне добавил проблем на западе Украины, сообщает ТСН.
В частности, из-за сильного ветра на аэродроме Черновцов не смог сесть пассажирский самолет.
Борт вылетел из столицы и через несколько часов вернулся в аэропорт Борисполь. Также, непогода бушевала на Буковине, Львовщине и Прикарпатье.