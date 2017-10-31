В Николаеве бушует непогода

Сегодня в Николаевской области шквальные порывы ветра приводят к частым падениям деревьев, в частности на проезжие части и на линии электропередач.

Падения деревьев зафиксированы почти в каждом районе города Николаева. В частности, на улице Шнеерсона на дорогу рухнула часть акации.

Повреждения получил припаркованный «Форд».

Для ликвидации последствий непогоды привлекаются подразделения спасателей, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.