18.10.17 08:083060
В Николаеве бушует непогода
|31.10.17 17:01
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Сегодня в Николаевской области шквальные порывы ветра приводят к частым падениям деревьев, в частности на проезжие части и на линии электропередач.
Сегодня в Николаевской области шквальные порывы ветра приводят к частым падениям деревьев, в частности на проезжие части и на линии электропередач.
Падения деревьев зафиксированы почти в каждом районе города Николаева. В частности, на улице Шнеерсона на дорогу рухнула часть акации.
Повреждения получил припаркованный «Форд».
Для ликвидации последствий непогоды привлекаются подразделения спасателей, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.