Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

31.10.17 17:28Сколько просмотров этой статьи94Сколько комментариев этой статьи0

Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» остановило работу.

Как сообщили в пресс-службе госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит завод, причиной остановки работы предприятия послужило отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164.

На данный момент завод выполняет все необходимые работы во избежание разрушения энергетических узлов крейсера и загрязнения акватории рек Буг и Ингул.

Вместе с тем в концерне сообщают, что задолженность по заработной плате на заводе составляет более 58 млн грн из-за того, что его счета арестованы.

Руководство «Укроборонпрома» уже попросило помощи у Совета национальной обороны и безопасности в решении проблем предприятия.

Содержание ракетного крейсера проекта 1164 «Атлант» (бывший ракетный крейсер "Украина") обходится заводу в 1,5 млн. грн. в месяц.

Всего в мире было построено 4 ракетных крейсера проекта 1164, три из которых несут службу в составе ВМС РФ.

Главная задача крейсеров этого типа - уничтожение авианосцев.

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