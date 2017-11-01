Украина присоединилась к новому Шелковому пути

01.11.17 12:25Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Поезда будут ездить из Китая через Украину в ЕС.

С 1 ноября заложена нить графика поезда №1319/1320 по транзитному маршруту через Украину в рамках нового Шелкового пути. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщается на официальном сайте Кабмина, передает "КорреспонденТ"

"Поезда будут состоять из 57 платформ под универсальные контейнеры. Китайская сторона согласовала нить графика поезда, который будет проходить из Чжэнчжоу через территорию Украины (Чоп, Мостиска) в направлении Словакии, Польши и Венгрии", – заявил он.

По словам Омеляна, министерство активно работает с Госрезервом Украины для наполнения поездов грузами, а также усиливает координацию для налаживания экспорта украинских товаров в Китай.

Омелян подчеркнул, что это начало большого процесса по возвращению Украины в лигу мировых держав-транзитеров.

"Снижение портовых тарифов и сборов, расширение прямого сообщения со странами ЕС, модернизация инфраструктуры с последующей интеграцией украинской транспортной системы в европейские и трансъевропейские транспортные коридоры - комплекс мероприятий, который вернет Украину в лигу мировых держав-транзитеров", - добавил министр.

Напомним, первый поезд из Украины по Шелковому пути достиг конечной точки маршрута 1 февраля 2016 года. Путь занял 17 суток из-за задержек на территории Казахстана. Как выяснилось, поезд был задержан на двое суток из-за отсутствия оплаты со стороны заказчика.

Похожие новости

30.09.17 17:58В Европе сделали важное заявление о вступлении Украины в ЕС

01.08.17 19:00Украина договаривается о безвизе с 14 странами

15.05.17 09:34Китай потратит миллиарды долларов ради Шелкового пути

29.04.17 11:12Как безвиз с ЕС изменит Украину (видео)

07.04.17 07:24Стало известно, в какие страны Европы будет действовать "безвиз"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.11.2017

Закругление верхнее-левое

14:16В Запорожье маршрутку прошило отбойником

13:35В Николаевской мэрии намерены перейти на электронные документы

13:00Что приготовил последний месяц осени?

12:43Умер ректор НУК имени адмирала Макарова Сергей Рыжков

12:25Украина присоединилась к новому Шелковому пути

12:07Для сына Авакова просят пять миллионов залога

11:40Что празднуют в мире 1 ноября?

11:25Стало известно, когда украинцам выплатят монетизированные субсидии

11:16Николаевцы, очень нужна ваша помощь !

09:37В Николаевской области задолженность за коммуналку снизилась

08:50Курс валют на 1 ноября

08:00Шкиряк: Митинг под Радой обошелся в 43 млн

07:20Мэр Нью-Йорка назвал наезд грузовика терактом

07:00В Нью-Йорке грузовик въехал в толпу, есть жертвы

06:45Сидячий образ жизни грозит неизлечимой болезнью

 31.10

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 17:323070

В трех крупнейших вузах Украины проводятся масштабные обыски

18.10.17 17:472960

У николаевцев три «золота» на чемпионате Украины по тхеквондо в Харькове

18.10.17 17:572960

Комиссия по ЖКХ Николаевского горсовета «зарубила» проект Сенкевича по реформированию КП «Парки»

18.10.17 18:152920

Минобразования изменило правила приема в вузы

Самые читаемые

19.10.17 19:1710470

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046740

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

24.10.17 16:595610

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:104590

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама