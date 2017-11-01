Что приготовил последний месяц осени?

В Николаеве в ближайшие дни будет по-осеннему промозгло, сыро и дождливо, но в начале следующей недели чуть распогодится, уверяют синоптики Укргидрометцентра.

В четверг, 2 ноября, ночью будет +3, днем +10, пасмурно. В пятницу ночью +6, днем +12, вечером возможен дождь. В субботу ночью +6, днем +11, будет моросить. В воскресенье ночью +9, небольшой дождь, днем потеплеет до +14, облачно, без осадков.

В понедельник, 6 ноября, ночью +5, днем +14, солнечно. Во вторник ночью +6, днем +14, небо ясное.

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, ноябрь в Украине ожидается сырым и пасмурным, но снега ждать не стоит. В конце месяца придут первые заморозки, хотя перед этим несколько дней еще порадует солнечная и теплая погода.

В свою очередь метеосайты обещают, что весь ноябрь будет дождить. Относительно сухая погода будет всего одну неделю на востоке, юге и в центре. Она продержится с 14 до 20 ноября.