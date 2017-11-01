В Николаеве в одном из универов остановлен учебный процесс

С 2 по 3 ноября в Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова объявлен траур в связи со смертью ректора Сергея Рыжкова.

Об этом сообщают сотрудники университета.

Также сообщается, что на время траура учебный процесс в университете будет остановлен.

Напомним, что 1 ноября ушел из жизни ректор НУК им. адмирала Макарова Сергей Рыжков.