В Николаеве в одном из универов остановлен учебный процесс

01.11.17 22:49Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

С 2 по 3 ноября в Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова объявлен траур в связи со смертью ректора Сергея Рыжкова.

Об этом сообщают сотрудники университета.

Также сообщается, что на время траура учебный процесс в университете будет остановлен.

Напомним, что 1 ноября ушел из жизни ректор НУК им. адмирала Макарова Сергей Рыжков.

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Среда, 01.11.2017

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