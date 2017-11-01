19.10.17 08:042730
В Николаеве в одном из универов остановлен учебный процесс
|01.11.17 22:49
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С 2 по 3 ноября в Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова объявлен траур в связи со смертью ректора Сергея Рыжкова.
С 2 по 3 ноября в Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова объявлен траур в связи со смертью ректора Сергея Рыжкова.
Об этом сообщают сотрудники университета.
Также сообщается, что на время траура учебный процесс в университете будет остановлен.
Напомним, что 1 ноября ушел из жизни ректор НУК им. адмирала Макарова Сергей Рыжков.