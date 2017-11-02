В Украине упало потребление водки – Укрспирт

02.11.17 20:21Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

У предприятия полностью загружено производство только на 17 площадках из 40 заводов.

Потребление водки в стране упало после потери части оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил и.о. главы Укрспирта Юрий Лучечко в эфире телеканала Рада

"К сожалению, должен признать, что поскольку Украина утратила часть регионов, на которых распространялся спирт и водка – это наши восточные регионы в первую очередь, то внутренний рынок украинского потребления сузился", – сказал Лучечко.

Из-за этого сейчас у Укрспирта простаивает больше половины спиртзаводов – фактически полностью загружено производство только на 17 площадках из 40 заводов.

"Запуск производства был бы возможно в случае увеличения спроса, но поскольку продукция Укрспирта ориентирована на внутренний рынок, а процесс реинтеграци Донбасса явно затягивается, то рассчитывать на возвращение Укрспирта к прежним объемам производства не приходится", – отметил Лучечко.

Он также констатировал, что в ближайшее время они простаивающие спиртзаводы не запустятся. "Всего такой балласт – больше 20 заводов и 3,5 тыс. работников, которым выплачивается зарплата. Ежегодно на содержание МПД (места проведения деятельности — производственные площадки, бывшие спиртзаводы, которые до передачи в госпредприятие Укрспирт были самостоятельными юридическими лицами) тратится 150 млн грн", – добавил Лучечко.

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Четверг, 02.11.2017

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