В Николаеве в парке «Юность» будут и сосны, и ели

03.11.17 12:17Сколько просмотров этой статьи166Сколько комментариев этой статьи0

Парк «Юность» давно уже стал излюбленным местом отдыха горожан. Он никогда не пустует. Летом здесь настоящее «поле чудес» для ребятни разных возрастов: от малышей, которые приходят сюда в сопровождении мам и бабушек, до ребят постарше, мечтающих испытать свою силу и ловкость на различных аттракционах. Как, например, на «тарзанке», где мальчишки могут посоревноваться в умении лазать по каннам, как небезызвестный Тарзан Берроуза по лианам в джунглях.

К тому же летом неугомонную детвору и их родителей парк привлекает не только своей чистотой и ухоженностью, не только зелеными кронами молодых деревьев и отсутствием сухостоя, но интересными занятиями с аниматорами по выходным.

парк Юность

Это очень нравится и родителям, освобожденным вследствие этого от надзора за своими чадами. А это дает время заняться своими делами: поговорить со знакомыми на скамеечке, почитать любимую книгу, заняться вязанием или вышиванием.

парк Юность

Кстати, скамеечек в парке хватает, как и различных ограждений и заборчиков, сделанных с выдумкой из того же сухостоя, который убирается в «Юности» на регулярных «субботниках» по облагораживанию парка.

парк Юность

В четверг, 2 ноября, мы и побывали на таком «субботнике», где работники парка и «волонтеры», заинтересованные в его развитии, высаживали новые деревца.

парк Юность

-В течение двух недель ноября мы высадим здесь более 150 сосенок, - рассказывает нам директор «Юности» Андрей Иващенко.- О саженцах позаботилась юридическая фирма ОО «Претор» (руководитель Станислав Савин), в ведении которой уже много лет находится парк, что и послужило его преобразованию в лучшую сторону. Сегодня мы и наши помощники, жители домов, прилегающих к нашей зеленой зоне, высаживаем елочки и пирамидальный можжевельник. Планируем высадить 40 деревцев. Так что в парке, кроме катальп и лиственных деревьев, будут насаждения хвойных пород, что наполнит его неповторимым целебным ароматом.

Обращаем внимание на то, что среди добровольных помощников работающих на этом четверговом «субботнике», в основном, пожилые люди, пенсионеры.

Роза Григорьевна, одна из самых деятельных «волонтеров», рассеивает наше недоумение.

«Так сейчас все остальные на работе,- поясняет она.- А мы пришли помогать, потому что и наши дети, и внуки сюда ходят, и как можем, стараемся помочь благоустроить наше любимое место отдыха. Я хожу в этот парк уже восемь лет. Конечно же, помогаю сделать его лучше. На моих глазах он буквально преображается в городской сад с замечательными аллеями, клумбами, чистыми дорожками. Здесь безопасно находиться, работает патруль, благодаря чему нет пьяных и «беспредельщиков». Тут заботятся об уборке. Все настолько ухожено и чисто, что даже владельцы собак, прогуливающихся со своими питомцами в парке, всегда берут с собой полиэтиленовый пакет и совок, чтобы не оставить на дорожках никаких неприятных следов своих прогулок».

парк Юность

По осеннему парку гуляет листопад, засыпая золотом листвы его аллеи и газоны. Это осеннее великолепие, как и летнее разноцветье, привлекает сюда горожан наслаждаться красотой природы, свежим воздухом и ничем не омраченным отдыхом на аллеях городского парка «Юность».

Алла Липкина

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