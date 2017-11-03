Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp

03.11.17 13:12Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 3 ноября, пользователи с разных стран мира сообщили о сбоях в работе мессенджера WhatsApp.

Информация о проблемах с мессенджером WhatsApp была опубликован на странице сервиса Downdetector. О причинах пока ничего не сообщается.

В сообщении отмечается, что проблемы в работе мессенджера WhatsApp были зафиксированы в 2:38 EDT (9:38 мск). При работе с мессенджером возникают проблемы соединением. Те же, кому удалось подключиться к мессенджеру, жалуются на то, что не могу отправить или принять сообщения.

Сервис отмечает, что наибольшее количество сообщений о сбое в работе мессенджера WhatsApp поступило из Нидерландов. Также столкнулись с этой проблемой в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и других странах Европы. Сообщения о перебоях в работе мессенджера WhatsApp поступили из Малайзии, Индонезии и Австралии.

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