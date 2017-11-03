В Николаеве простились с ректором НУК им. адмирала Макарова Сергеем Рыжковым

В пятницу, 3 октября, в главном корпусе НУК им. адмирала Макарова, который расположен на пр.Героев Украины, 9, состоялась церемония прощания с ректором ВУЗа Сергеем Рыжковым.

Множество горожан, друзей, преподавателей и студентов университета, народные депутаты и первые лица области и города, начальники ведомств пришли почтить память известного николаевца. Очередь желающих провести в последний путь покойного растянулась далеко за пределы места прощания.

Провести в последний путь ректора НУК прибыл народный депутат Украины Тарас Креминь.

Ростислав Рыжков, сын Сергея Сергеевича, присоединился к прощальной речи:

«Стратегии и расширение нашего университета — были смыслом его жизни. Современного, мощного и европейского университета. А другая цель — развитие Украины как морского государства. Хочется выразить благодарность всем тем, кто пришел провести в последний пусть нашего отца. Построить новый университет, страну и город — это и будет лучшей памятью про этого дорого для нас человека», - отметил Ростислав Рыжков.

Живым коридором присутствующие проводили траурную церемонию. После чего похоронный кортеж направился к «Мешковскому» кладбищу, где и будет похоронен Сергей Рыжков.