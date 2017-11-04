Прогноз погоды в Украине на неделю: тепло и почти везде сухо

04.11.17 08:02Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 6 ноября дожди ожидаются лишь в самой южной части страны.

Природа балует украинцев мягким началом ноября. Сайт "Сегодня" узнавал, какой будет погода в ближайшие дни, и стоит ли носить с собой зонты..

4 ноября, в субботу почти на всей территории Украины будет сухо – небольшие дожди ожидаются лишь на востоке страны, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, сообщает Укргидрометцентр.

Что касается температуры воздуха, то днем будет очень тепло (если вспомнить, что речь идет о первой половине ноября) – от 6 (на востоке) до 14-15 (на юге) градусов тепла.

5 ноября, в воскресенье сухая погода установится по всей Украине. Температура воздуха останется примерно такой же: днем 9-13 градусов тепла на западе страны, 7-9 градусов на севере, 8-10 градусов тепла в центральных областях, 11-13 градусов на юге, и, наконец, на востоке от 7 до 10 выше нуля.

6 ноября, в понедельник погода не изменится – столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и в воскресенье, то есть от 7 до 13 градусов выше нуля в течение дня. Единственное изменение – в Крыму пройдут небольшие дожди.

7 ноября, во вторник дожди вернутся в три восточные области, Харьковскую, Луганскую и Донецкую. На всей остальной территории сохранится сухая похода, будет облачно с прояснениями. Теплая погода останется неизменной, а на севере страны даже еще больше потеплеет (пусть и всего на пару градусов тепла) – от +9 до + 11

8 ноября, в среду в Украине все так же сухо. Температура воздуха: днем 8-12 градусов тепла в западных областях, 8-11 градусов на севере, 9-11 градусов тепла в центральных областях, 10-13 градусов на юге, и, наконец, в восточных областях от 8 до 11 выше нуля.

Народный прогноз погоды

4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери, пишет сайт "Синоптик". Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания. Если "небо заплачет, то следом за дождем и зима придет".

5 ноября почитается память святого апостола Иакова. В старину у крестьян была традиция раскидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога по полю, чтобы зимние птицы "прилетели к полю и своими голосами успокоили землю". Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

6 ноября – в этот день почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.

7 ноября почитается память святых Маркиана и Мартирия. Наши предки обратили внимание на то, что утром этого дня "или дождем заливает, или снегом заметает", так же был возможен и туман. В прежние времена говорили, что "в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются".

8 ноября – в этот день почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если "Дмитрий на снегу — весна будет поздняя". Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.

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