ОАЭ открывает свои границы украинцам

С декабря плата в 80 долларов уйдет в прошлое, эксперты ждут роста турпотока.

Аравийский полуостров для украинцев становится доступнее. Вслед за Катаром, который открыл свои границы в августе, визы для нас отменяют Объединенные Арабские Эмираты, передает Сегодня.

"У меня есть приятная новость для украинцев, которые собираются посетить ОАЭ. Подписан документ об отмене виз для украинцев. Только в прошлом году Эмираты посетили 112 тысяч украинцев. Уже в декабре, после обмена нотами между нашими странами, это соглашение вступит в силу", — сообщил на днях президент Украины Петр Порошенко, который с рабочим визитом находился в ОАЭ.

Кроме того, гарант заявил, что достигнута договоренность с королем Саудовской Аравии о снижении платы за визы в эту страну, которые, по словам Порошенко, сейчас самыми дорогие среди всех стран мира для украинцев. Теперь нашим мусульманам будет проще совершить хадж.

Туроператоры грядущий безвиз в ОАЭ ооценивают положительно и прогнозируют увеличение пассажиропотока.

"Дорогая виза часто останавливала туристов. Например, семье из четырех человек только за визы нужно отдать $400, — рассказал нам представитель столичного туроператора Роман Пинский. — С безвизом мы ожидаем увеличения пассажиропотока минимум на 10-20% в ближайшие полгода. Можно ждать и некоторого падения цен на авиаперелеты – компании будут устраивать распродажи и акции".

Глава Ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха напоминает: туры в ОАЭ пользуются спросом у украинцев, направление традиционно входит в десятку самых популярных стран.

"И безвиз лишь еще больше увеличит популярность Эмиратов. Правда, на стоимость туров безвизовый режим вряд ли повлияет – для этого предпосылок пока нет", — резюмирует он.

Самые дорогие визы для украинцев

Виза в ОАЭ была одной их самых дорогих — за ее оформление у украинцев просили от $80 (2160 грн) до $120 (3240 грн). В топ недешевых виз входят и китайские визы за 442 юаня (1800 грн). Выложить круглую сумму придется и тем, кто собирается в Ирландию, — €60 (1880 грн). Еще одно дорогое консульство — представительство Саудовской Аравии. Виза туда сейчас стоит $75 (2025 грн). Чуть дороже обойдется разрешение на поездку в Индию — в $100 (2700 грн). Третье место топа самых дорогих по визовым сборам стран заняла Австралия, где наклейка в паспорт стоит 135 австралийских долларов (2784 грн). В то же время самыми дорогими оказались визы Великобритании и США. Чтобы съездить на родину английской королевы и The Beatles, нужно отдать $122 (3294 грн), а за возможность слетать за океан — $160 (4320 грн).