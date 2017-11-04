В Николаеве станет на 19 прокуроров меньше

В прокуратуре Николаевской области до 1 января 2018 года сократят 19 должностей прокуроров.

Об этом идет речь в документе за подписью генерального прокурора Юрия Луценко, который опубликовала журналистка Алена Яхно в блоге на сайте «Цензор.НЕТ». Согласно закону «О прокуратуре», следует уменьшить количество прокуроров до 10 тысяч. До 1 января уберут 549 должностей прокуроров – примерно 6% от их общего числа. Впрочем, эти должности могут сделать не прокурорскими, а относящимися к госслужбе. В таком случае занимающие их люди могут сохранить свои места в прокуратурах.

«Видится целесообразным сократить максимально возможное количество должностей прокуроров в подразделениях, которые непосредственно не выполняют конституционные функции органов прокуратуры. При этом вместо сокращения должностей прокуроров возможно в границах общей штатной численности учредить должности других категорий персонала, например, должности государственной службы», - идет речь в письме Луценко региональным прокуратурам.

В прокуратуре Николаевской области сократят 19 должностей. Меньше всего должностей сократят в черновицкой прокуратуре – 10, а больше всего – в Днепропетровской (48). Предложения о сокращении сотрудников подадут в Генеральную прокуратуру до 10 ноября.

«В Генеральной прокуратуре нашли пути разрешения «кадрового вопроса» - под нож пустят регионы. В городские и областные прокуратуры пришли «штатки», расчет сокращения должностей. Источники в прокуратуре Киева заверили, что это может быть еще не окончательный вариант, цифры в документе могут измениться. Сейчас в табличке планы по Киеву 43, а может быть 100. Скоро количество ГПУшников перекроет количество областных аппаратов. Они как всегда в шоколаде. Луценко… сторонник того, чтобы в первую очередь сокращать технический персонал, т. е. прокуроров, которые не выполняют конституционные функции. Это кадры, статистика, компьютерное обеспечение, пресса, рассмотрение жалоб», - пишет Яхно, ссылаясь на источники в прокуратуре.