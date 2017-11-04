На памятнике освободителям Николаева восстановили гвардейский знак

На танке, который воздвигнут на постамент в честь воинов, освободивших Николаев от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, вновь появился гвардейский знак. Его мастерски нарисовал художник одной из воинских частей, дислоцированных в Николаеве.

Памятник освободителям Николаева установлен в центре города, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. 6-й Слободской (Комсомольской). Он представляет собой танк Т-34/85 воздвигнутый на пьедестал, сообщает Новости N.

Гвардейский значок на танке был всегда — с момента установки памятника. Однако 26 октября нынешнего года в отношении памятника был совершен акт вандализма — гвардейский знак зарисовали изображением красно-черного флага. Позже, на странице главы областной ячейки "Правого сектора" Кирилла Калашникова, появился пост с фотографиями, на которых изображено, как активисты организации зарисовывают гвардейский знак.

Уже на следующий день работники администрации Ингульского района флаг закрасили. Однако, восстановить изображение знака «Гвардия» им оказалось не под силу. И вот теперь прежний облик танка восстановлен окончательно.