Отремонтировано 70 км трассы, которая свяжет порт Николаева и порты на Балтийском море

04.11.17 10:59Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В Украине начались роботы по созданию транснационального авто-коридора "GO Highway".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Свідок.info

Как известно, эта трасса должна связать порты Николаева и Одессы с портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. На данный момент, сообщает премьер-министр капитально отремонтировали 70-километровый участок.

В начале этого года мы дали старт строительству транснационального коридора GO Highway, сочетающий украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. Делюсь с вами результатами работы над участками этого большого пути. Сегодня - участок Н-02 Львов-Тернополь.

Отмечается, что ремонтные работы здесь не проводились более 20 лет, и уже сделано более 70 км - теперь имеем современную европейскую дорогу.

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Суббота, 04.11.2017

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