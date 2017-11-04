Отремонтировано 70 км трассы, которая свяжет порт Николаева и порты на Балтийском море

В Украине начались роботы по созданию транснационального авто-коридора "GO Highway".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Свідок.info

Как известно, эта трасса должна связать порты Николаева и Одессы с портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. На данный момент, сообщает премьер-министр капитально отремонтировали 70-километровый участок.

В начале этого года мы дали старт строительству транснационального коридора GO Highway, сочетающий украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. Делюсь с вами результатами работы над участками этого большого пути. Сегодня - участок Н-02 Львов-Тернополь.

Отмечается, что ремонтные работы здесь не проводились более 20 лет, и уже сделано более 70 км - теперь имеем современную европейскую дорогу.