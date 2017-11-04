Вкусная жизнь: блюда из тыквы – секреты приготовления

04.11.17 18:00Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Профессионалы утверждают, что важно знать не только что приготовить из тыквы, но и как это сделать. Без пряностей она будет безвкусной, поэтому обязательно используйте кардамон или корицу, если собрались делать сладкую выпечку. Для первых/вторых блюд и салатов рекомендованы кумин, имбирь, кориандр.

Еще несколько нюансов для идеального блюда с тыквой:

если сложно удалить шкурку сразу, можно погрузить тыквенные кусочки в кипяток и варить 5-7 минут: это облегчит процесс очистки.

Старайтесь приготовить овощ в духовке – так вы сохраните аромат и вкус.

В кулинарии важен правильный выбор продукта: для супов рекомендованы круглые сорта, а для десертов идеальны грушевидные, дынные.

Видео: тыквенные оладьи в духовке

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