В Киеве проверят перевозчиков из-за смертельного ДТП

04.11.17 18:16Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Кличко поручил проверить состояние маршруток в столице.

В Киеве проверят перевозчиков из-за дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки, в котором погибли два пешехода. Соответственное поручение дал мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров", - рассказал Кличко.

Кроме того, мэр поручил проверить стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.

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Суббота, 04.11.2017

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