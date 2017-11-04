В Киеве проверят перевозчиков из-за смертельного ДТП

Кличко поручил проверить состояние маршруток в столице.

В Киеве проверят перевозчиков из-за дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки, в котором погибли два пешехода. Соответственное поручение дал мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров", - рассказал Кличко.

Кроме того, мэр поручил проверить стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.