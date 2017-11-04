В Николаеве не хватает водителей общественного транспорта

04.11.17 19:01Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве остро ощущается нехватка водителей троллейбусов и трамваев.

Об этом сообщил на заседании депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли директор КП "Николаевэлектротранс" Дмитрий Лисовский, информирует "Свидок.Инфо".

На данный момент на предприятии выходит на линию 40 трамваев и 45 троллейбусов.

Трамваев сейчас выходит меньше, - рассказывает Лисовский в связи с ремонтом трамвайных переездов. Тем не менее троллейбусный и трамвайный парк остро нуждаются в водителях. В.Л.: С водителями есть проблема. На этот подвижной состав в одном депо 98, в другом 94 водителя.

Заместитель городского головы Юрий Степанец заметил, что такая проблема с нехваткой водителей существует в целом по Украине. Главная причина - низкая зарплата. Средняя зарплата водителей троллейбуса в Николаеве - 4,5 тысяч гривен и 4 тысячи - получает водитель трамвая.

К примеру в Виннице водитель троллейбуса получает 10 тысяч гривен, - сообщил Юрий Степанец. И даже этого не хватает, чтобы удержать его на предприятии.

Депутаты казалось бы обеспокоились этим вопросом. К слову, на комиссии разразилась нешуточная дискуссия. Прозвучали мнения о том, что водителям общественного транспорта в Николаеве необходимо поднимать зарплату. Депутаты лишь удивились, что им никто не сообщал об этой проблеме раньше. Тем не мене разговоры остались разговорами и дискуссия по этому поводу сошла на нет.

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