«Песня «старых чабанов»:, - Вадим Олабин

В ходе заседания временной контрольной комиссии Николаевского областного совета по вопросам контроля за эффективностью использования средств на ремонт дорог в области депутат Николаевского облсовет Вадим Олабин выразил недовольство отсутствием в докладе представителя Службы автомобильных дорог конкретных дат по завершению ремонтных работ.

Свою позицию он также высказал на своей странице в Фейсбук, передает "Известия Николаева".

«Песня «старых чабанов» об отсутствии денег просто задолбала! Если их недостаточно, то возможность решить эту проблему, с учётом пассивности 11-ти нардепов от Николаевщины, — выездное заседание сессии Николаевского областного совета в Кабинете министров Украины!!!», — предложил он.