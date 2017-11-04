22.10.17 08:042860
«Песня «старых чабанов»:, - Вадим Олабин
|04.11.17 19:37
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В ходе заседания временной контрольной комиссии Николаевского областного совета по вопросам контроля за эффективностью использования средств на ремонт дорог в области депутат Николаевского облсовет Вадим Олабин выразил недовольство отсутствием в докладе представителя Службы автомобильных дорог конкретных дат по завершению ремонтных работ.
В ходе заседания временной контрольной комиссии Николаевского областного совета по вопросам контроля за эффективностью использования средств на ремонт дорог в области депутат Николаевского облсовет Вадим Олабин выразил недовольство отсутствием в докладе представителя Службы автомобильных дорог конкретных дат по завершению ремонтных работ.
Свою позицию он также высказал на своей странице в Фейсбук, передает "Известия Николаева".
«Песня «старых чабанов» об отсутствии денег просто задолбала! Если их недостаточно, то возможность решить эту проблему, с учётом пассивности 11-ти нардепов от Николаевщины, — выездное заседание сессии Николаевского областного совета в Кабинете министров Украины!!!», — предложил он.