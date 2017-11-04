«Песня «старых чабанов»:, - Вадим Олабин

04.11.17 19:37Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В ходе заседания временной контрольной комиссии Николаевского областного совета по вопросам контроля за эффективностью использования средств на ремонт дорог в области депутат Николаевского облсовет Вадим Олабин выразил недовольство отсутствием в докладе представителя Службы автомобильных дорог конкретных дат по завершению ремонтных работ.

Свою позицию он также высказал на своей странице в Фейсбук, передает "Известия Николаева".

«Песня «старых чабанов» об отсутствии денег просто задолбала! Если их недостаточно, то возможность решить эту проблему, с учётом пассивности 11-ти нардепов от Николаевщины, — выездное заседание сессии Николаевского областного совета в Кабинете министров Украины!!!», — предложил он.

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