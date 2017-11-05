В центре Николаева обнаружена подземная комната

Во время работ по прокладке кабелей для новых декоративных столбов для уличного освещения на Флотском бульваре строители обнаружили на Соборной площади вход в подземное помещение.

Об этом сообщил в Facebook николаевский краевед Андрей Шинкаренко, передает Інше ТВ.

В одной из траншей образовался провал, который открыл ход в заброшенное помещение.

«Во время проведения освещения на Соборной площади, строители открыли на дне траншеи (глубина около 70 см) небольшое отверстие в подземное помещение. Отверстие похоже на угол металлического квадратного люка. Сверху помещение накрыто слоем бетона», — сообщают на форуме Скамейка.

Интерес к находке подогревает то, что в Николаеве давно говорят о существовании системы катакомб в старом центре города.

Историки возводят их к первой системе водовода и обустройству ходов для связи военных объектов со времен Крымской войны 19 в., энтузиасты уверены древнем и эзотерическом происхождении т.н. «третьего яруса» катакомб.

На николаевском форуме местных любителей, занимающихся николаевскими катакомбами, преобладают мнения, что найденная комната — часть подземной системы помещений, обеспечивающих функционирование здание Николаевского горисполкома, в прошлом — первого обкома партии.