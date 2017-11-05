22.10.17 14:392830
В центре Николаева обнаружена подземная комната
|05.11.17 08:04
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Во время работ по прокладке кабелей для новых декоративных столбов для уличного освещения на Флотском бульваре строители обнаружили на Соборной площади вход в подземное помещение.
Во время работ по прокладке кабелей для новых декоративных столбов для уличного освещения на Флотском бульваре строители обнаружили на Соборной площади вход в подземное помещение.
Об этом сообщил в Facebook николаевский краевед Андрей Шинкаренко, передает Інше ТВ.
В одной из траншей образовался провал, который открыл ход в заброшенное помещение.
«Во время проведения освещения на Соборной площади, строители открыли на дне траншеи (глубина около 70 см) небольшое отверстие в подземное помещение. Отверстие похоже на угол металлического квадратного люка. Сверху помещение накрыто слоем бетона», — сообщают на форуме Скамейка.
Интерес к находке подогревает то, что в Николаеве давно говорят о существовании системы катакомб в старом центре города.
Историки возводят их к первой системе водовода и обустройству ходов для связи военных объектов со времен Крымской войны 19 в., энтузиасты уверены древнем и эзотерическом происхождении т.н. «третьего яруса» катакомб.
На николаевском форуме местных любителей, занимающихся николаевскими катакомбами, преобладают мнения, что найденная комната — часть подземной системы помещений, обеспечивающих функционирование здание Николаевского горисполкома, в прошлом — первого обкома партии.