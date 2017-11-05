В Николаеве состоялся конкурс красоты «Miss Top Model Ukraine»

В субботу, 4 ноября, в Областном дворце культуры города Николаева состоялся финал Всеукраинского конкурса красоты «Miss Top Model Ukraine — 2017».

Организатором грандиозного мероприятия уже третий год выступает Модельный дом «Beauty», пишет Новости N.

В этом году за титул «Miss Top Model Ukraine — 2017» на протяжении вечера соревновались 18 девушек из одиннадцати городов Украины.

Оценивали внешние данные и модельные умения девушек профессиональные члены жюри, в их числе начальник управления культуры Николаевской ОГА Михаил Демитров и депутат Николаевского горсовета Владислав Ентин.

Участницы порадовали зрителей четырьмя выходами в платьях, купальниках, свадебных и вечерних нарядах от украинских дизайнеров.

Поднял настроение всем зрителям этап конкурса «вопрос-ответ»:

Между выходами девушек для гостей на празднике красоты выступали коллективы танцевально-спортивного клуба «Slice», а также звёзды украинского шоу-бизнеса — Мята, группа «Сальто назад» и Злата Огневич, подарившие пришедшим незабываемые эмоции.

Многочисленные спонсоры конкурса, среди которых Дом Красоты «Vis-a-Vis», ресторан «Mafia», «Автоцентр на строителей», турагенство «Астрамарин тур» и др., щедро одарили участниц. Звание «Вице-мисс» получили Юлия из г. Северодонецка, Оксана из г. Запорожья и Марина из Николаева, «Супермодель» - Юлия из Херсона.

Победительницей конкурса стала участница под номером 11 — Юлия, представлявшая город Киев, - которая помимо заветной короны и титула «Miss Top Model Ukraine» получила ювелирный комплимент от эксклюзивного спонсора проекта Киевского ювелирного завода, а также публикации в журналах «Viva» и «Playboy Ukraine».