Известный путешественник Дмитрий Комаров проведет творческую встречу в Николаеве Известный путешественник, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев 25 декабря в рамках всеукраинского тура проведут в Николаеве творческую встречу. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Дмитрий Комаров, передает сайт 0512. Всеукраинский тур посвящен 7-летию программы "Мир наизнанку". На встречах с фанами Комаров обещает рассказать самые невероятные истории из экспедиций и поделиться тем, что осталось за кадром. От Ужгорода до Северодонецка! Друзья, как говорится, по многочисленным просьбам. С 1 декабря начинается мой первый всеукраинский тур (часть 1). К семилетию проекта "Мир наизнанку". Впереди насыщенный декабрь. Формат остается неизменным: творческие встречи и самые невероятные истории из экспедиций. Что осталось за кадром? Эксклюзивное видео и много живого общения. Обещаю виртуально перенести вас в самые дикие места на Земле", - пишет Дмитрий. Также ведущий на встрече проведет мастер-класс о путешествиях. Раскрою наши секреты и расскажу, как путешествовать не только с турфирмами, а еще и без. В тысячу раз круче и в разы дешевле, чем по стандартной путевке. Конечно же, приеду я не один - бессменный оператор Александр Дмитриев будет в каждом городе, чтобы рассказать, как лечил гангрену в племени каннибалов, при этом снимая программу. Мы ответим на ваши вопросы и расскажем, как строили дом на дереве, убегали от вооруженных аборигенов в Эфиопии, что со мной было после укуса змеи, как останавливали пассажирский самолет посреди полосы и конфликтовали с мафией. Все, что осталось за кадром. Позитивное настроение гарантируем. А после встреч будем общаться в более неформальной атмосфере, насколько позволит время, - обещает путешественник. Также во время мероприятий будет проводиться благотворительный сбор средств на лечение деток в проекте "Чашка кофе". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама