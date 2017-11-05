Известный путешественник Дмитрий Комаров проведет творческую встречу в Николаеве

05.11.17 12:29Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Известный путешественник, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев 25 декабря в рамках всеукраинского тура проведут в Николаеве творческую встречу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Дмитрий Комаров, передает сайт 0512.

Всеукраинский тур посвящен 7-летию программы "Мир наизнанку". На встречах с фанами Комаров обещает рассказать самые невероятные истории из экспедиций и поделиться тем, что осталось за кадром.

  • От Ужгорода до Северодонецка! Друзья, как говорится, по многочисленным просьбам. С 1 декабря начинается мой первый всеукраинский тур (часть 1). К семилетию проекта "Мир наизнанку". Впереди насыщенный декабрь. Формат остается неизменным: творческие встречи и самые невероятные истории из экспедиций. Что осталось за кадром? Эксклюзивное видео и много живого общения. Обещаю виртуально перенести вас в самые дикие места на Земле", - пишет Дмитрий.

Также ведущий на встрече проведет мастер-класс о путешествиях.

  • Раскрою наши секреты и расскажу, как путешествовать не только с турфирмами, а еще и без. В тысячу раз круче и в разы дешевле, чем по стандартной путевке. Конечно же, приеду я не один - бессменный оператор Александр Дмитриев будет в каждом городе, чтобы рассказать, как лечил гангрену в племени каннибалов, при этом снимая программу. Мы ответим на ваши вопросы и расскажем, как строили дом на дереве, убегали от вооруженных аборигенов в Эфиопии, что со мной было после укуса змеи, как останавливали пассажирский самолет посреди полосы и конфликтовали с мафией. Все, что осталось за кадром. Позитивное настроение гарантируем. А после встреч будем общаться в более неформальной атмосфере, насколько позволит время, - обещает путешественник.

Также во время мероприятий будет проводиться благотворительный сбор средств на лечение деток в проекте "Чашка кофе".

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