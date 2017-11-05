Стало известно, сколько дней будут выходными на новогодние праздники

Новогодние выходные в 2018 году продлятся три дня – с 30 декабря по 1 января включительно. На Рождество выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января.

На Новый год и Рождество у украинцев будет по три выходных. Об этом сообщил "Урядовий кур'єр".

"На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Новогодние продлятся три дня – с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 7 января (Рождество) 2018 приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января", – сказано в сообщении.

В целом в этот раз отдыхать мы будем на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.