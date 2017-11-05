Патрульные просят Казакову способствовать обустройству в Николаеве парковочных мест для водителей с инвалидностью

Руководство Управления патрульной полиции в Николаеве обратилось в городской совет с просьбой способствовать обустройству на открытых автостоянках у предприятий, учреждений и организаций областного центра мест для парковки водителей с ограниченными физическими возможностями и обозначения их необходимыми дорожными знаками.

Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Правоохранители напоминают, что 26 октября вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью». Теперь за парковку на таких местах предполагается привлечение к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1020 до 1700 грн, повторное нарушение — от 2040 до 2550 грн.