Нацгвардия получила правовые основания использования полиграфов

Национальная гвардия официально получила правовые основания для использования полиграфов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

“Во исполнение требований Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года, в частности, внедрения современного инструментария в систему профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведения служебных расследований и проверок, с 3 ноября 2017 года официально вступил в силу нормативно-правовой акт, который прошел внешнее согласование и государственную регистрацию, обсуждения среди профессиональных союзов“, - гласит сообщение.

Благодаря сотрудничеству с посольством США в Украине, в этом году году НГУ получила шесть современных полиграфов и провела профессиональную подготовку специалистов, которые в ближайшее время начнут их использование на практике.

Устройства будут использоваться, в том числе, с целью получения возможной и ориентировочной информации, которую другим путем получить невозможно, а также для получения дополнительных сведений, которые могут использоваться в служебно-боевой деятельности.