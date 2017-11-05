В Николаевском "Центре защиты животных" ввели карантин

У Миколаївській міській раді під головуванням заступника Миколаївського міського голови Юрія Степанця відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, під час якого було розглянуто питання щодо виявлення випадків захворювання собак на чуму м’ясоїдних на комунальному підприємстві “Центр захисту тварин”

За словами начальника Миколаївської міської державної лікарні ветеринарної медицини Віктора Яськова, на виконання вимог наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та в зв’язку зі зверненням директора КП ММР “Центр захисту тварин” від 31 жовтня поточного року щодо встановлення на територіїї пункту стерилізації та утримання тварин по вул. Водопійна, 36 випадків захворювання собак на чуму було проведено відповідне епізоотичне обстеження щодо виконання заходів безпеки на КП.

В результаті було зазначено, що в пункті стерилізації діє пропускна система, яка запобігає вільному проникненню на територію сторонніх осіб та бродячих тварин. При в’їзді відсутній постійно діючий дезинфекційний бар’єр, а перед входом відсутній дезкилимок. Крім того, персонал не в повному обсязі забезпечено спеціальним одягом. При цьому, місця утримення тварин оснащені таким чином, що забезпечують необхідний простір, температурний режим, природне освітлення та вентиляцію.

На момент обстеження, на утриманні в КП “Центр захисту тварин” знаходилось 159 особин, з них 24 особини мали клінічні ознаки захворювання м’ясоїдних, 2 тварини мають клінічні судоми. З пояснень головного ветеринарного лікаря підприємства, з початку захворювання від хвороби загинуло 4 собаки,ще три собаки загинули від хвороб не інфекційної етіології.

Однак, як підкреслила депутат Миколаївської міської ради Лариса Веселовська, на даний момент немає офіційно проведеної експертизи, яка б констатувала, що дані особини померли саме від чуми м’ясоїдних, крім того відсутнє офіціне підтвердження хвороби від представників незалежних ветеринарних організацій.

Коментуючи ситуацію, що склалася на підприємстві депутат Миколаївської міської ради В’ячеслав Апанасенко підкреслив, що санітарні вимоги на підприємстві не можуть бути дотримані у повному обсязі через те, що будівля центру побудована з порушенням ДБН.

— Неправильно витримані нахили водопровідних мереж, через що каналізаційні стоки взимку замерзають та створюють багато проблем. Тому, аби у майбутньому запобігти поширенням хвороб тварин передусім треба проводити ремонт та виправляти цю ситуацію, — зазначив В’ячеслав Апанасенко.

У підсумку було вирішено що на комунальному підприємстві КП «Центр захисту тварин» буде введено карантин, заборонять вивозити, а також ввозити на підприємство собак не менше, ніж через 45 днів після зняття карантину.

Також було прийнято рішення звернутися до Поліції щодо розгляду можливості аренди територіїї у мкрн Широка Балка, для того аби створити там тимчасовий пункт перетримки безпритульних собак на час карантину, також звернутися до керівництва ДП “Зоря-Машпроект” щодо аренди вольєрів для розміщення в них здорових собак, встановити спеціальні дізінфекціонние бар’єри на комунальному підприємстві, провести щеплення собак, а також трупи померлих тварин спалювати на території КП.