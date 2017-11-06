Революция на железной дороге: компот, тепло и е-билеты

Людям обещают новую постель и проводников-полиглотов/

Совсем скоро железнодорожное сообщение Украины может преобразиться до неузнаваемости: планируют закупить новые вагоны, увеличить скорость локомотивов, а пассажирам в дороге будут предлагать полноценные обеды. Это и много другое содержится в "Плане развития "Укрзализныци" на 2018 год", который презентовали в правительстве. Насколько приятнее для украинцев станут поездки на поезде и подорожают ли в связи с этим билеты, выяснила "Сегодня".

Вагоны и маршруты

Изменения коснутся всего: железнодорожного парка, путей, направлений, комфорта пассажиров и работы проводников. По словам премьера Владимира Гройсмана, обновления будут самыми масштабными за последние 15 лет. Уже к концу этого года закупят 38 новых вагонов для составов дальнего следования, отремонтируют 150 вагонов и 110 км путей. А наши поезда станут чуть быстрее — среднюю скорость (58,2 к/ч) обещают увеличить на 1,5 км/ч. А уже в ближайшее время введут новые маршруты — как внутренние, так и международные (см. инфографику). Кроме того, в ближайшие два года первые поездки совершат 10 новых скоростных поездов. Такой шаг в УЗ объясняют популярностью "Интерсити" — всего с начала внедрения скоростного движения (в 2012 году) такими поездами воспользовались более 15 млн пассажиров, из них треть (около 4 млн) — только за этот год.

И компот, и "печаль"

Позаботятся и об удобстве наших путешественников. Так, уже в ноябре в ночных поездах украинцам вместо консервов и сухого пайка предложат полноценные ужины. "И компот! В меню будут первые блюда, сэндвичи, снеки и десерты", — заявил в Twitter Евгений Кравцов.

По его словам, ведомство нашло технологии для обеспечения свежести продуктов в течение всего рейса. При этом цены обещают установить на уровне средних общепитов. Пассажиры смогут предзаказать блюдо при покупке билета или уже в поезде. Обещают и улучшить сон пассажиров — для этого закупят почти 580 тыс. комплектов постельного белья нового образца. Также в начале следующего года в 100 вагонах поставят биотуалеты и новые системы кондиционирования. Бонусы достанутся и персоналу железных дорог — кроме доплат к зарплате, проводников еще и принарядят. Первые образцы новой формы из качественной и удобной ткани уже показали. Правда, народ не оценил — назвал форму "плащом-палаткой", "камуфляжем" и "печалью". В УЗ пообещали учесть замечания.

Дорого, но выполнимо

Эксперты отнеслись к революции на рельсах осторожно. Больше всего вопросов вызывает финансирование программы.

"Чтобы осуществить такие грандиозные планы, понадобится около 5—6 млрд долларов", — говорит экономист Александр Охрименко.

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк отмечает, что на покупку новых составов собственных средств компании может не хватить: "Тогда нужно будет брать из госбюджета". Об этом говорит и экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава: "Такая масштабная закупка и капитальный ремонт требуют финансовой поддержки от государства. Но при должной поддержке программу вполне можно осуществить".

Билеты могут подорожать

Эксперты отмечают, что весьма значительные траты на глобальную перезагрузку железной дороги могут повлечь за собой подорожание билетов на поезда. "Повысить цену попытаются в любом случае. Не сразу, а например, с нового года", — опасается Александр Охрименко. В свою очередь, Александр Кава более оптимистичен в своих прогнозах. "Тарифы на проезд на поезде устанавливает правительство", — рассказал нам эксперт и добавил, что тариф на перевозку пассажиров не пересматривался еще с 2014 года. В самой "Укрзализныце" комментировать возможные траты на реализацию планов или стоимость билетов отказались.