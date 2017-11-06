Курс валют на 6 ноября: гривну ослабили

06.11.17 08:38Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

НБУ незначительно ослабил курс гривны.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2696,2647 гривны (+3,1269);

– 100 евро – 3143,0358 гривны (+6,8768);

– 10 российских рублей – 4,6146 гривны (-0,0218).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 3 ноября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке и продаже на 3 копейки, до 26,96-26,98. Курс евро в покупке и продаже упал на 13 копеек, до 31,29-31,31 гривен. Курс российского рубля снизился на 6 копеек и составил 0,4555-0,4561 гривен.

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