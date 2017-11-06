Цены до Нового года: что и как подорожает в Украине

06.11.17 09:20Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Продолжат дорожать яйца, мясо и молоко, а стоимость овощей взлетит вдвое.

Осеннее подорожание основных продуктов питания — в самом разгаре. По данным Госслужбы статистики, за последние месяцы цена на многие популярные продукты выросла на 20—25% и более, а яйца подорожали почти вдвое. В то же время подешевели, например, сахар, борщевой набор и гречка. Где и какие продукты дешевле по Украине (см. инфографику) и какими будут цены к концу года — узнала "Сегодня"

Регионы

Как видно из инфографики, за два летних и два осенних месяца проявились два тренда — подорожание мясо-молочной продукции, в том числе яиц, и удешевление овощей и бакалеи, кроме муки, которая незначительно подорожала. Впечатляет почти двукратное снижение цен на борщевой набор и картофель.

По количеству позиций самых дорогих продуктов лидирует Донецкая область, где самые высокие цены на картошку, овощи, муку, гречневую крупу. Самое дорогое мясо и колбаса — в Черновицкой области, занимающей одно из последних мест по уровню зарплат. Там мясо подорожало за 4 минувших месяца больше, чем в любом другом регионе страны — на 23%, или на 22 грн/кг. Из регионов в Запорожской области теперь самая дорогая вареная колбаса — почти по 87 грн/кг (+25% или 17 грн), дороже варенка стоит только в Киеве — 88 грн/кг.

Самый большой набор дешевых продуктов — на Хмельнитчине, это яйца, картофель, сахар, хотя цены на эти продукты там ниже всего на 30—50 коп./кг по сравнению с другими областями. Киев может похвастаться самой дешевой гречкой — всего по 18,17 грн/кг (–5,97 грн/кг или на 33%). Кстати, год назад в столице кило гречки стоило 38 (!) грн/кг, это был рекорд.

Инфляция и зарплаты

По данным Госстатистики, цены на мясо, молоко, колбасу и яйца в разы опередили инфляцию за июнь-октябрь (инфляцию в октябре экономисты оценивают в 1,5%, официальных данных пока нет), которая составит около 5% за этот период.

При этом средняя зарплата по стране за июнь-сентябрь не выросла, а наоборот, чуть снизилась — с 7360 до 7351 грн. То есть все продукты, кроме овощей, гречки и сахара, стали менее доступны: на одну зарплату их сейчас можно купить меньше, чем в июне.

Эксперты

Аналитики продовольственного рынка уверены, что цены на продукты к концу года у нас продолжат расти, хотя и медленнее, чем раньше. По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, овощи подорожают, потому что на них закончился "низкий" сезон, яйца и молочка — в связи с осенним снижением надоев и яйценоскости кур, при этом спрос на эти продукты одинаков во все времена года, мясо и колбаса — из-за подорожавших кормов.

"Цены на мясо, колбасы не высшего сорта и сыры будет сдерживать спрос населения, поэтому роста в десятки процентов до конца года не ожидается, — говорит Дорошенко. — Кроме того, импортные твердые сыры уже дешевле украинских. А вот из-за дефицита отечественных овощей и рост с января цен на импортный борщовый набор, он отыграет за зиму нынешнее двукратное удешевление, и уже в феврале-марте мы снова увидим на прилавках "золотые" по цене свеклу, морковь и капусту".

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