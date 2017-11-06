Суд признал незаконным и отменил решение о «зонировании» г. Николаева

06.11.17 17:22Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 6 ноября, Николаевский окружной административный суд под председательством судьи Татьяны Гордиенко признал незаконным и отменил решения сессии Николаевского городского совета о принятии Плана зонирования территории города.

Соответствующий иск в суд подавала прокуратура Николаевской области, сообщает novosti-n.org

11 августа 2016 года депутаты Николаевского горсовета 40 голосами приняли зонинг территории города, несмотря на все замечания и недоработки. Согласно данному решению под застройку и торговлю попадают берег реки Южный Буг, сквер «Спортивный», сквер «Пожарный», сквер в честь основания города, детские санатории и лагеря, лес «Маяк» и многое другое.

Вопрос необходимости данного документа поднимал и выносил на сессию бывший городской голова Александр Сенкевич, а заказчиком проекта выступала экс-главный архитектор Николаева Анна Палеха.

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