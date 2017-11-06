24.10.17 08:092520
В зоопарк с собаками вход воспрещен
|06.11.17 17:38
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В Николаевском зоопарке со 2 ноября запретили вход в заведение посетителям с домашними собаками, приняв во внимание случаи заболевания животных чумой на территории КП «Центр защиты животных».
В Николаевском зоопарке со 2 ноября запретили вход в заведение посетителям с домашними собаками, приняв во внимание случаи заболевания животных чумой на территории КП «Центр защиты животных».
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook, передает Вечерний Николаев.
Такое решение принято на основании полученного от департамента ЖКХ Николаевского городского совета официального сообщения об обнаружении на территории пункта стерилизации и содержания животных 36-ти случаев заболевания собак чумой плотоядных, в связи с чем пункт был закрыт на карантин.